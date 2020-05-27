"Газпром" ожидает выхода на докризисные уровни поставок в ЕС к 2022 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром" отмечает замедление негативной динамики поставок газа в Европу, однако выхода на докризисные уровни можно ожидать только к 2022 году, говорится в обзоре инвестиционной компании Sova Capital по итогам телефонной конференции "Газпрома" с инвесторами.

"В среднесрочной перспективе - в 2021 году в Европе может произойти некоторое ослабление конкуренции, но объем экспорта в страны, не входящие в СНГ, вряд ли достигнет 200 млрд куб. м. В 2022 году уровень поставок может вернуться к докризисному", - отмечают в Sova Capital.

С начала года в большинстве стран Европы наблюдалось значительное снижение объемов потребления газа на фоне теплой зимы и пандемии. "Апрель был тяжелым, но "Газпром" уже заметил замедление спада, - указывается в обзоре. - Этот год должен быть трудным, но компания видит повод для оптимизма в четвертом квартале 2020 года".

Что касается цен на газ, "Газпром" не видит предпосылок для их скачка этим летом, учитывая высокую загрузку европейских подземных хранилищ, которые в настоящее время заполнены на 70%. При сохранении традиционного темпа закачки хранилища будут заполнены уже к середине августа, хотя обычно это происходит к середине сентября. "Заказчики не будут принимать поставки, если они не смогут разместить полученные объемы газа, но "Газпром" не ожидает каких-либо контрактных рисков из-за этого", - подчеркивают в инвесткомпании.