{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым президентом банка БРИКС избран Маркус Троихо

Новым президентом банка БРИКС избран представитель Бразилии Маркус Троихо.

Правительство объединило должности главы Росжелдора и профильного замминистра транспорта
Росжелдор на данный момент возглавляет Владимир Чепец, железнодорожный транспорт в Минтрансе курирует Владимир Токарев
Читать полностью