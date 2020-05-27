Бизнес пяти индустрий просит Путина ускорить "регуляторную гильотину"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Объединения пяти индустрий - общественного питания, фитнеса и спорта, красоты, гостеприимства и организации массовых спортивных мероприятий - направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить реформу контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"). Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Его подписали руководители Федерации рестораторов и отельеров, Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, инициативной группы центров и поставщиков оздоровительной и медицинской SPA-индустрии, Национальной ассоциации клиник эстетической медицины, Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений.

"Ускорить работу "регуляторной гильотины", ликвидировать все устаревшие и обременяющие нормы нормативно-правовых актов по заключениям рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профессиональных сообществ, пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и многие другие устаревшие и потерявшие актуальность документы", - говорится в письме в числе предложений по сокращению регуляторного давления на бизнес.

Также авторы документа просят "запретить любые штрафы для бизнеса в течение трех лет с момента завершения режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями", "запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и профилактики", "децентрализовать контроль и перевести контрольно-надзорные ведомства в подчинение региональных органов управления".

Кроме того, объединения индустрий просят передать разработку отраслевых стандартов "от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке Агентства стратегических инициатив, отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.