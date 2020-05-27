Транзит газа по газопроводу "Ямал - Европа" восстановлен

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию восстановлен после полного прекращения поставок во вторник. По итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован на среду на 20%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.

По данным германского оператора ГТС Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться. При этом во вторник с 08:00 поставки были сведены к нулю. Как пояснил накануне Gascade, с 12:00 вторника прокачка газа по трубе осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Поставки в западном направлении - из Польши в Германию возобновились в 12:00. С 12:00-13:00 по трубе в направлении Германии было поставлено 9,471 млн кВт ч (897,7 тыс. куб. м).

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором газотранспортной сети Польши - компанией Gaz System.

Во вторник "Газпром" сообщил, что продолжает использовать газопровод "Ямал - Европа" для транзита газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту.

Как ранее отмечали эксперты, после окончания долгосрочного контракта польский маршрут может быть использован для балансировки поставок газа в Европу. Снизив прокачку по "Ямал - Европе" в период слабого спроса в регионе, "Газпром" может больше загрузить "Северный поток" или украинский маршрут, мощности которых уже оплачены, и тем самым сократить свои издержки.

На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

О маршруте

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.