Правительство объединило должности главы Росжелдора и профильного замминистра транспорта

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ объединило должности руководителя Росжелдора и профильного заместителя министра транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
"Федеральное агентство железнодорожного транспорта возглавляет заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в документе.
Росжелдор на данный момент возглавляет Владимир Чепец, железнодорожный транспорт в Минтрансе курирует Владимир Токарев.
Ранее правительство разделило должности главы Росморречфлота и профильного замминистра транспорта.