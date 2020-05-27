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Правительство объединило должности главы Росжелдора и профильного замминистра транспорта

Росжелдор на данный момент возглавляет Владимир Чепец, железнодорожный транспорт в Минтрансе курирует Владимир Токарев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ объединило должности руководителя Росжелдора и профильного заместителя министра транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации. 

"Федеральное агентство железнодорожного транспорта возглавляет заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в документе.

Росжелдор на данный момент возглавляет Владимир Чепец, железнодорожный транспорт в Минтрансе курирует Владимир Токарев.

Ранее правительство разделило должности главы Росморречфлота и профильного замминистра транспорта.

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