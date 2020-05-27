Reuters: Google в Индии грозит новое антимонопольное разбирательство

ТАСС, 27 мая. Комиссия по конкуренции Индии (антимонопольный регулятор страны) расследует жалобу в отношении американской корпорации Google на предмет возможных нарушений при продвижении на рынке страны платежного сервиса Google Pay. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По информации его источников, заявитель, чьи данные не разглашаются, подал жалобу на Google в феврале, утверждая, что корпорация слишком активно рекламирует приложение Google Pay в своем онлайн-магазине, тем самым несправедливо используя преимущество над похожими сервисами местных разработчиков. Как указывает Reuters, до Google было донесено содержание жалобы, однако реакция от американской корпорации пока не последовала.

На данном этапе комиссия занимается рассмотрением дела, однако окончательное решение о ходе разбирательства будет вынесено позже, отмечают источники агентства.

Поданная жалоба может стать началом уже третьей по счету антимонопольной тяжбы Google в Индии. Так, в 2018 году комиссия выписала корпорации штраф в размере $21 млн за злоупотребление положением при выдаче поисковых запросов в пользу увеличения посещаемости своих сервисов. С тех пор Google пытается опротестовать данное решение. Аналогичное разбирательство прошло в 2019 году, когда компанию обвинили в том, что она навязывает индийским производителям смартфонов использование собственной операционной системы Android.

По данным Reuters, по состоянию на сентябрь прошлого года число активных пользователей Google Pay в Индии достигло 67 млн, при этом объем транзакций превысил $110 млрд. Конкурентами приложения на индийском рынке являются местный сервис Paytm и принадлежащая Walmart платежная система PhonePe.