Из-за пандемии 20% молодых людей остались без работы

ТАСС, 27 мая. Каждый пятый молодой человек в мире остался без работы с начала пандемии коронавируса, тогда как занятость тех, кто продолжает работать, сократилась на 23%. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Международной организации труда (МОТ).

Согласно документу, пандемия привела к резкому и существенному росту безработицы среди молодежи, наблюдаемому с начала февраля.

"Экономический кризис, вызванный COVID-19, бьет по молодым людям, в частности женщинам, сильнее и быстрее, чем по любой другой группе. <...> Если талант и энергия молодежи будут отодвинуты на второй план из-за нехватки возможностей или опыта, это навредит нашему будущему и усложнит восстановление экономики после пандемии", - прокомментировал исследование генеральный директор организации Гай Райдер.

МОТ призывает к срочным мерам поддержки молодежи, среди которых запуск широкомасштабных программ обеспечения занятости и профессиональной подготовки в развитых странах и предоставление молодым людям гарантий трудоустройства в государствах с низким и средним уровнем дохода.

По данным организации, в 2019 году уровень безработицы среди молодежи составил 13,6%, что уже тогда было выше, чем в любой другой группе. Сейчас в мире насчитывается около 267 млн молодых людей, не имеющих работу и не проходящих обучение или профессиональную подготовку. Работающие по найму молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу, заняты в неформальном секторе или трудятся в качестве мигрантов, что делает их уязвимыми.