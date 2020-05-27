Крупнейшие непродовольственные ретейлеры готовы возобновить работу в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Крупнейшие непродовольственные ретейлеры готовы к открытию магазинов в Московском регионе с соблюдением всех санитарных требований, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

"Мы поддерживаем решение московских властей об открытии непродуктовой розницы в кратчайшие сроки. Крупнейшие ретейлеры готовы к возобновлению работы торговых сетей, в том числе и с учетом необходимости выполнения требований Роспотребнадзора по соблюдению мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией", - сообщил представитель ассоциации.

Как отметили в АКОРТ, Москва и Московская область являются одними из важнейших, с точки зрения продаж, регионами. "Открытие магазинов поддержит непродуктовую розницу, серьезно пострадавшую от закрытия магазинов на время карантина", - сообщили в ассоциации.

Так, планы по открытию магазинов ТАСС подтвердили в Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Lego, Street Beat, Nike и др.). "Мы начнем работать, как только это будет разрешено и в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщили в компании.