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Пандемия коронавируса нового типа

Пассажиропоток в Москве вырос почти на 1 млн человек с 12 мая

С 12 мая в Москве возобновили работу промышленных предприятий и строек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в столице вырос почти на 1 млн человек в день после открытия промышленных предприятий и строек 12 мая. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ.

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"Мы видим, как начали активно прибывать люди - ездить на общественном и личном транспорте. Поток в Москве вырос почти на 1 млн человек. Люди, возвращаясь на рабочие места, увеличивают общение друг с другом, движение и перемещение по городу", - сказал Собянин.

Он отметил, что был риск "более динамичного развития эпидемии в городе в худшую сторону". Чтобы минимизировать такой риск, столичные власти ввели более жесткие требования к работодателям и перемещению на транспорте, введя масочно-перчаточный режим, сказал Собянин.

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