Власти Китая планируют с 1 июня втрое увеличить квоту на зарубежные авиарейсы

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китайские власти с 1 июня планируют в три раза увеличить квоту на международные перелеты, до 407 рейсов в неделю. Об этом заявил в среду заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ли Цзянь.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией с 29 марта было введено правило, согласно которому в неделю только один авиаперевозчик от каждой страны имеет право осуществить один рейс в Китай по единственному маршруту. Это означает, что максимальное число перелетов может составлять 134, - приводит его слова информационный портал "Чжунго синьвэньван". - С 1 июня мы готовимся увеличить квоту до 407 рейсов, однако, если учесть рыночный фактор, в действительности их число может оказаться меньше".

Как уточнил чиновник, в долгосрочной перспективе ситуация в области авиаперевозок в мире остается непредсказуемой. "Из-за растущего спроса на рынке наше управление рассматривает возможность увеличения количества авиарейсов до приемлемого уровня. Одновременно будут сохранены эффективные меры эпидемиологического контроля в отношении прибывающих самолетов", - подчеркнул Ли Цзянь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.