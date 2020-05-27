{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая планируют с 1 июня втрое увеличить квоту на зарубежные авиарейсы

Их число может составить 407 в неделю

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китайские власти с 1 июня планируют в три раза увеличить квоту на международные перелеты, до 407 рейсов в неделю. Об этом заявил в среду заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ли Цзянь.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи со сложной эпидемической ситуацией с 29 марта было введено правило, согласно которому в неделю только один авиаперевозчик от каждой страны имеет право осуществить один рейс в Китай по единственному маршруту. Это означает, что максимальное число перелетов может составлять 134, - приводит его слова информационный портал "Чжунго синьвэньван". - С 1 июня мы готовимся увеличить квоту до 407 рейсов, однако, если учесть рыночный фактор, в действительности их число может оказаться меньше".

Как уточнил чиновник, в долгосрочной перспективе ситуация в области авиаперевозок в мире остается непредсказуемой. "Из-за растущего спроса на рынке наше управление рассматривает возможность увеличения количества авиарейсов до приемлемого уровня. Одновременно будут сохранены эффективные меры эпидемиологического контроля в отношении прибывающих самолетов", - подчеркнул Ли Цзянь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Путин: опыт работы в удаленном режиме будет удобен и востребован и после пандемии
По мнению президента, в первую очередь, это относится к молодым матерям, людям с ограниченными возможностями, жителям малых городов
Читать полностью