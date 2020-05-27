Vodafone внедрит IoT-решение на базе технологии блокчейн для управления энергоресурсами

ТАСС, 27 мая. Британский оператор сотовой связи Vodafone заключил партнерское соглашение с технологической компанией Energy Web Foundation с целью оптимизации процесса интеграции распределенных энергоресурсов в единую сеть. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"По мере роста числа децентрализованных активов растет и потребность в их надежном подключении к сети независимо от местоположения. В Vodafone Business IoT мы убеждены, что передовые технологии и средства связи играют важную роль как для достижения климатических целей, так и для улучшения качества обслуживания клиентов", - сказал директор Vodafone Business по направлению IoT Эрик Бреннеис.

В рамках партнерства компании планируют внедрить инфраструктурное IoT-решение на базе технологии блокчейн, что позволит обеспечить надежное и эффективное соединение для распределенных энергетических активов, таких как ветряные турбины, аккумуляторы, тепловые насосы и солнечные батареи. Подобно тому, как сетевые операторы идентифицируют мобильные телефоны с помощью SIM-карт, новое решение позволит Vodafone распознавать и валидировать подключенные к сети энергетические активы с помощью защищенных идентификаторов.

Согласно оценкам экспертов Gartner, в 2019 году общее число IoT-устройств превысило 1,1 млрд. Ожидается, что с дальнейшим распространением Интернета вещей решение Vodafone получит широкое распространение во множестве отраслей.