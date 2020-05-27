Роспотребнадзор считает возможной подготовку к маркировке товаров в условиях пандемии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает возможным для участников оборота товаров, подлежащих цифровой маркировке, подготовиться к ее внедрению в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Такую позицию в ходе марафона "PRO Маркировку" озвучил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"В этой ситуации (пандемии - прим. ТАСС), мне кажется, всем надо постараться увидеть плюсы, которые заключаются в том, что здесь можно в этот промежуток времени выстроить необходимые бизнес-процессы <…> с точки зрения того, чтобы получить все ответы на интересующие вас вопросы, прежде всего у оператора ЦРПТ (оператор маркировки Центр развития перспективных технологий - прим. ТАСС), чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, максимально подготовиться с минимальными издержками к той ситуации, когда наличие маркировки <…> станет обязательной", - сказал Прусаков.

Также представитель Роспотребнадзора рассказал, что ведомство отрабатывает взаимодействие с ЦРПТ с целью обеспечения деятельности инспекторов, которые будут задействованы в проверках маркированных товаров. "Это и работа в личном кабинете специалиста-контролера, и это необходимость отработки выявления алгоритма выявления той продукции, применительно к которой наличие маркировки станет обязательной", - сказал Прусаков, отметив, что ведомство будет адаптировать подходы к организации контроля по маркировке, основываясь прежде всего на текущей ситуации.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года в России планируется введение обязательной маркировки лекарственных препаратов, обуви, табачной продукции. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке других видов продукции, в том числе шин, готовой молочной продукции, парфюмерии, велосипедов. С 1 апреля начался эксперимент по маркировке бутилированной воды.