Путин: безработица в России достигла 1,9 млн человек

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в РФ достигла 1,9 млн человек.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек", - сказал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.

Путин назвал вопрос о рынке труда одним из важнейших в нынешней ситуации. "Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы", - перечислил проблемы президент.

Он отметил, что все это сказывается и на отечественных предприятиях, когда они не могут получить комплектующие. Путин подчеркнул, что негативные тенденции в экономике "неблагоприятно отразились на рынке труда, причем во всем мире".

Президент потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме безработицы с максимальным вниманием, предупредив, что на первом месте всегда должны быть люди.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации. Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным. Максимальным на всех уровнях власти", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в работе". "Это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди", - уверен Путин.