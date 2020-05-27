"Газпром нефть" ожидает роста цены нефти к концу года до $40 за баррель

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" положительно оценивает сделку ОПЕК+ и ожидает роста цены нефти к концу года до $40 за баррель. Тем не менее еще остается место для дебатов вокруг этого соглашения, говорится в обзоре инвестиционной компании Sova Capital по итогам телефонной конференции "Газпрома" с инвесторами.

"Руководство ("Газпром нефти" - прим. ТАСС) положительно относится к сделке ОПЕК+, но есть место для дебатов о том, насколько она выгодна для каждого участника. "Газпром нефть" ожидает, что к концу года цены на нефть вернутся к уровню $40 за баррель", - сказано в сообщении.

"Газпром нефть" сокращает добычу на старых месторождениях с высокой долей обводнения, включая Мегионефтегаз, Ноябрьскнефтегаз и другие месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом на Приразломном и Новопортском месторождениях добыча падать не будет.

Руководство компании ожидает, что сокращение ее добычи во втором полугодии составит около 15% по сравнению с апрельским уровнем, сообщает инвесткомпания. По их словам, пуск некоторых новых месторождений будет отложен на один-два года, инвестпрограмма сокращена примерно на 30%.

"С точки зрения маркетинга нефти и нефтепродуктов у "Газпром нефти" не было никаких проблем с продажей своей продукции, и в некоторых случаях она могла бы продать больше, чем они имели. Руководство упомянуло о снижении спроса на бензин и дизельное топливо на 30%, но сейчас спрос снизился примерно на 15% от нормального уровня", - сообщает Sova Capital.

Кроме того, компания может выплатить промежуточные дивиденды не за полугодие, а за 9 месяцев, так как в первом и во втором квартале 2020 г. многие аналитики ожидают у компании появление чистого убытка.