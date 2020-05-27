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Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия по безработице

По словам главы правительства, это касается всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу во время пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.

Выступая в среду на совещании в режиме видеоконференции у президента РФ Владимира Путина, глава правительства сообщил, что по поручению главы государства были разработаны дополнительные предложения по поддержке потерявших работу граждан.

"Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса", - сказал Мишустин.

Также он назвал целесообразным распространить на индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, такое же пособие по безработице, как и то, которое получают граждане, потерявшие работу в период эпидемии.

Теги
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