Смоленский губернатор попросил у президента поддержки в строительстве энергоблока АЭС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Смоленский губернатор Алексей Островский в ходе рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным попросил федеральной поддержки в строительстве второго энергоблока Смоленской атомной электростанции.

"Если говорить об инвестициях со стороны государства, то мы рассчитываем на поддержку строительства второго энергоблока Смоленской атомной электростанции, что даст синергетический эффект по всей области, поскольку вся область будет в той или иной степени связана с этим проектом, в первую очередь, строительная сфера региона", - сказал Островский, отвечая на вопрос президента о приоритетном инвестиционном проекте региона, который требует государственной поддержки.

Смоленская АЭС расположена в городе Десногорске, ежегодно выдает в энергосистему России около 20 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет около 11% всей энергии, вырабатываемой концерном "Росэнергоатом", и более 80% энергии, производимой предприятиями энергетики области. В 5 км от станции ведутся работы по подготовке к строительству новой атомной станции АЭС-2.