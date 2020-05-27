Минтруд предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятия удаленной и комбинированной занятости.

"Ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер. Соответственно предлагаем в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как удаленная и комбинированная занятость", - сказал Котяков в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.