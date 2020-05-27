"Новатэк" инвестирует в образование и спорт в Мурманской области 400 млн рублей

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Новатэк" поддержит систему образования Мурманской области и поможет в развитии спортивной инфраструктуры региона, объем инвестиций в 2020 году составит 400 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали в среду правительство региона и компания.

"Что касается образования, то акцент мы здесь делаем на подготовку специалистов для Арктики, для того, чтобы перезагрузить наш технический университет и начать это делать уже в этом году <...> Мы сейчас отрабатываем перечень спортивных объектов, спортивной инфраструктуры, которые получат инвестиции уже начиная с этого года. В этом году компания "Новатэк" проинвестирует 400 млн рублей в развитие этих двух направлений. И далее каждый год мы будем такие ресурсы получать дополнительно", - сказал губернатор региона Андрей Чибис по итогам подписания соглашения.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо перестроить систему образования региона, чтобы можно было на месте готовить профессиональные кадры для Арктики.

"Мурманская область становится для нас одним из главных регионов присутствия, и во всех регионах присутствия мы считаем своей обязанностью участвовать в социальном развитии региона, и мы очень рады, что сегодня подписываем такое значимое соглашение <…> Образование, спорт, социальная инфраструктура, детское образование очень важны для нас", - отметил председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон.

Компания "Новатэк" стала первым зарегистрированным резидентом вновь созданной в Мурманской области ТОР "Столица Арктики". По мнению властей региона, подписанное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве принесет области миллиардные инвестиции и даст мощный стимул для развития экономики и социальной сферы. "Конечно, то соглашение, которое мы с вами подписали, это ближайшие 10 лет дополнительно инвестиции в социальную сферу Мурманской области. 6,1 млрд рублей - это мощнейшие инвестиции, в которых нуждается наша соцсфера", - отметил Чибис.

Он добавил, что в ближайшее время соглашения будут подписаны также с остальными тремя резидентами ТОР, кроме того уже готовятся документы на расширение территории опережающего развития.

О проекте "Новатэка" в Мурманске

На территории опережающего развития "Столица Арктики" под Мурманском "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объем инвестиций в проект составит 78,9 млрд рублей, планируется создать около 15 тыс. рабочих мест. Как сообщили в компании, строительство объектов и реализация всех проектов "Новатэка" идут в соответствии с планом, не смотря на пандемию.