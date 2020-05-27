Какие меры Минтруд предложил для стабилизации на рынке труда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сделал ряд предложений, касающихся ситуации на рынке труда:

обеспечить временную занятость оказавшимися под риском увольнения

увольнения распространить на всех безработных дополнительные выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу

дополнительные выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе

в Трудовом кодексе увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза , до 4,5 тыс. рублей

, до 4,5 тыс. рублей продлить выплаты пособий по безработице на три месяца в случае, если гражданин не трудоустроится

пособий по безработице в случае, если гражданин не трудоустроится распространить максимальное пособие по безработице на ИП, которые были вынуждены закрыть дело из-за пандемии

По словам министра, сейчас в стране в режиме простоя находятся 1,5 млн работников, в неоплачиваемых отпусках находятся 280 тыс. россиян, пособие по безработице с марта получают свыше 400 тыс. человек, а более 2 млн россиян с апреля уволили из-за пандемии.

Президент поддержал предложения по стабилизации ситуации на рынке труда.