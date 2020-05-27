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Пандемия коронавируса нового типа

Какие меры Минтруд предложил для стабилизации на рынке труда

© Михаил Терещенко/ТАСС

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сделал ряд предложений, касающихся ситуации на рынке труда:

  • обеспечить временную занятость оказавшимися под риском увольнения
  • распространить на всех безработных дополнительные выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу
  • закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе
  • увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тыс. рублей
  • продлить выплаты пособий по безработице на три месяца в случае, если гражданин не трудоустроится
  • распространить максимальное пособие по безработице на ИП, которые были вынуждены закрыть дело из-за пандемии

По словам министра, сейчас в стране в режиме простоя находятся 1,5 млн работников, в неоплачиваемых отпусках находятся 280 тыс. россиян, пособие по безработице с марта получают свыше 400 тыс. человек, а более 2 млн россиян с апреля уволили из-за пандемии.

Президент поддержал предложения по стабилизации ситуации на рынке труда. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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