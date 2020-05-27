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Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 млн россиян уволили с 1 апреля в связи с пандемией коронавируса

Наиболее пострадавшими отраслями стали торговля непродовольственными товарами, а также сферы общественного питания и туризма

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 2 млн россиян были уволены с 1 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

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"С 1 апреля по сегодняшний день в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу 1 млн 665 тыс. человек", - сказал он, отметив, что разница составила более 380 тыс. человек.

По словам министра, наиболее пострадавшими отраслями стали торговля непродовольственными товарами, а также сферы общественного питания и туризма.

"За вычетом сезонного фактора, больше всего уволенных в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, общественное питание и гостиничный бизнес", - отметил Котяков.

Он добавил, что в абсолютных цифрах самая значительная разница между уволенными и принятыми на работу наблюдается в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

"При этом наибольшая доля высвобождаемых граждан по отношению к экономически активному населению - от 1,5 до 2% - в Кировской области, Костромской области, Пензенской области", - подчеркнул министр.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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