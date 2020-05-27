Минтруд предложил распространить максимальное пособие по безработице на ИП

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты предлагает распространить максимальный размер пособия по безработице - 12 тыс. 130 рублей - на индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело из-за пандемии. Об этом в среду сказал глава ведомства Антон Котяков на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свое дело. Предлагаем для этих граждан установить максимальный размер пособия - 12 130 рублей", - сказал он.

Министр напомнил, что в марте максимальный размер пособия по безработице был увеличение в 1,5 раза с 8 тыс. до 12 130 рублей. С 9 апреля в РФ действует упрощенный порядок регистрации в центрах занятости - гражданин должен подать заявление и заполнить резюме на портале "Работа в России". Таким порядком воспользовались уже 1,5 млн человек.

На сегодня в России 1 млн 917 тысяч официально зарегистрированных безработных. Общая численность безработных по методологии Международной организации труда составляет 4,3 млн человек или 5,8% трудоспособного населения.