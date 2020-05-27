Путин поддержал предложения о продлении срока выплаты пособий по безработице до 1 октября

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал продление на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

"Согласен со следующим предложением: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока", - сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ. Он уточнил, что такая мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

Глава государства уточнил, что гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истек, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости. "Выплаты ему будут продолжены еще на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября. Пока это так, а дальше давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в стране действует порядок, по которому пособия для различных категорий граждан устанавливаются на определенный срок до года. После истечения этого срока выплаты заканчиваются, даже если человек не нашел работу.

Президент обратил внимание на то, что наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля 2020 года отмечается в Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии и Бурятии. При этом наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения зафиксирована в Тыве, Кабардино-Балкарии, в Республике Алтай и Бурятии. "Я прошу правительство внимательно изучить и взять в работу не только то, что сегодня прозвучало в качестве предложений, но и реальные данные Министерства труда. Надо обратить внимание на эти регионы и руководители этих регионов, разумеется, должны активно поработать, но и федеральные ведомства прошу обратить на это особое внимание", - поручил президент.

Путин назвал рост занятости системным условием для стабилизации рынка труда. Произойти это, по его словам, должно за счет перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса, и так далее. "Однако очевидно, что нельзя просто ждать момента, когда это все само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность", - подчеркнул глава государства.

Пособие для предпринимателей

Путин также считает, что предпринимателям, бизнес которых закрылся из-за пандемии коронавируса, следует выплачивать максимальные пособия по безработице.

"Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно - 12 тыс. 130 рублей, и выплачивать его в течение трех месяцев", - сказал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.

"Кроме граждан, работающих по найму, с трудностями столкнулись и многие индивидуальные предприниматели", - отметил Путин. Он констатировал, что "сейчас регионы начинают постепенно выходить из режима ограничений, деловая активность восстанавливается, в том числе и в сегменте малого бизнеса".