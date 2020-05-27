Путин поддержал расширение круга получателей выплат на детей для безработных родителей

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением распространить выплаты на детей для безработных на тех родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта 2020 года.

"Для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, как уже говорили, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Это 3 тыс. рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года", - сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ.

Путин заверил, что эти люди "также должны получить по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка". "Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась и, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли ее до 1 марта, очень сложно сегодня", - подытожил он.