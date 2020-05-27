Путин поручил проработать цифровизацию в сфере оформления трудовых отношений

"Поручаю отдельно дать предложения по донастройке <...> трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев", - сказал глава государства в среду на совещании по ситуации на рынке труда. По его словам, речь, в частности, идет об "использовании цифровых технологий при оформлении трудовых отношений". "Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости", - сказал Путин.

"При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены, это ключевое требование и безусловный приоритет", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание федеральных ведомств и глав регионов: "Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должны быть максимальным на всех уровнях власти". Путин назвал важнейшей задачей создание условий для возвращения людей к нормальной работе, "но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности". "И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли, собственно говоря, мы это и делаем, это, безусловно, основа восстановления занятости", - сказал президент.