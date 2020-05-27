Работникам "Волгабаса" выплатили часть долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

ВЛАДИМИР, 27 мая. Сотрудники автобусного завода "Волгабас" во Владимирской области, где проводится проверка из-за задержки зарплаты, получили 900 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры и Следственного комитета. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

В среду прокуратура Владимирской области и региональное СУ СК РФ начали проверку информации местных СМИ о забастовке работников завода "Волгабас" из-за задержки зарплаты. С сотрудниками предприятия встретились прокурор области Игорь Пантюшин и руководитель СУ СК РФ по области Артем Кулаков.

"По результатам выезда администрацией предприятия определены мероприятия по устранению допущенных нарушений закона и погашения задолженности. Так, произведена частичная выплата зарплаты в размере 900 тыс. рублей 40 работникам. Собинской межрайонной прокуратурой в настоящее время готовятся материалы для взыскания задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в адрес губернатора Владимирской области информацию о незамедлительном принятии мер государственной финансовой поддержки в период коронавирусной инфекции и вывода предприятия из тяжелого экономического положения.

Как пояснил журналистам врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига, руководство региона также держит ситуацию на контроле. Он подтвердил факт задолженности зарплаты за апрель на предприятии. "В понедельник они ждут валютную оплату по контракту из Франции, и будет оплачен аванс за май", - отметил он.

О предприятии

С 4 по 15 марта 2020 года производство на заводе было приостановлено из-за того, что китайские производители не выполнили обязательства по поставкам комплектующих, таких как мосты и двигатели. Сообщалось, что в вынужденный отпуск отправлены 350 человек.

Научно-производственный комплекс "Бакулин моторс групп", входящий в холдинг "Волгабас", был открыт во Владимирской области в декабре 2017 года.