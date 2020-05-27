Путин и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать координацию в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре отметили важность совместных усилий по достижению в апреле договоренностей в формате ОПЕК + и договорились о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле с. г. договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти. Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что также во время разговора был затронут "ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года".

Кроме того, Путин поздравил наследного принца с праздником Ураза-байрам, добавили в Кремле.