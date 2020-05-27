Глава "КамАЗа": автоконцернам РФ надо конкурировать на внешних рынках, а не между собой

МОСКВА, 27 мая./ТАСС/. Российским автопроизводителям эффективнее конкурировать на внешних рынках с глобальными игроками, нежели между собой, такое мнение высказал гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин на онлайн-конференции "Иннопром".

"Мы, к сожалению, очень много сил и средств тратим на конкуренцию внутри отрасли, делая дублирующие проекты, которые государство вынуждено поддерживать. Было бы эффективнее выступать на рынке с неких единых позиций, конкурируя не на внутреннем рынке между собой, а на внешних рынках с глобальными игроками. Убежден, что при согласованных совместных действиях у нас здесь может быть большой потенциал как для развития отрасли, так и для повышения эффективности мер государственной поддержки", - сказал он.

При этом Когогин отметил, что сейчас основные проблемы отрасли, на которых необходимо сосредоточиться - это сокращение спроса и необходимость пересмотра своих среднесрочных и долгосрочных программ развития. "Борьба будет сегодня уже не за прибыль, а за сам факт присутствия на рынке", - подчеркнул глава "КамАЗа".

По его мнению, сейчас очень важно не допустить технологического отставания и постараться воспользоваться дополнительными возможностями, которые может дать кризис.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).