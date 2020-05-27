Мишустин поручил доложить о ходе восстановительных работ в Иркутской области

"Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по вопросу реализации мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание о ходе реализации программы по восстановлению пострадавшей после паводков инфраструктуры на территории Иркутской области. По итогам совещания председатель правительства поручил представителям ответственных федеральных органов исполнительной власти доложить о ходе работ в регионе, сообщается в среду на сайте кабмина.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения жильем граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года, а также строительство и капитальный ремонт учреждений социальной сферы и возведение сооружений инженерной защиты в наиболее пострадавших от наводнения районах региона. Основной доклад на совещании был представлен заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который доложил об организации работы и предложил решения по вопросам восстановлению жилья, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и строительству защитных сооружений. Кроме того, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации отдельных мероприятий, которые требуют особого внимания, в том числе о соблюдении графика выполнения работ.

"Председателем правительства было отмечено, что в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации Иркутской области уже выделены значительные средства на предоставление мер социальный поддержки и обеспечение жильем граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, а также на восстановление автомобильных дорог, поддержку малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Мишустин поручил представителям ответственных федеральных органов исполнительной власти в ближайшее время выехать в регион для оценки ситуации на месте с последующим докладом.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.