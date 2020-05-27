Совет директоров "Газпрома" 11 июня обсудит меры реагирования на западные санкции

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 11 июня обсудит влияние западных санкций на группу в 2019-2020 годах, а также меры реагирования на них, говорится в материалах "Газпрома".

Заседание пройдет в заочной форме.

Также планируется утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по переходу компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Кроме того, совет директоров должен утвердить основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в "Газпроме" и его дочерних обществах, определить условия совершения инсайдерами "Газпрома" и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами компании, а также рассмотреть возможность перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.