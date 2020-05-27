Глава Новгородской области предложил создать программу поддержки стартапов для бизнеса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Создать федеральную программу по поддержке стартапов начинающих предпринимателей в разных сферах экономики по аналогии с федеральной грантовой поддержкой "Агростартап" предложил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в среду во время совещания по ситуации на рынке труда с участием президента РФ Владимира Путина.

"Я бы хотел просить посмотреть какое-то системное решение. Сегодня есть очень успешная и востребованная программа "Агростартап" в Министерстве сельского хозяйства РФ: от 1,5 до 6 млн рублей дается молодым фермерам на создание своего сельхозпроизводства, но это только в сельском хозяйстве. Возможно, имело бы смысл, создать аналогичную программу по поддержке стартапов, но уже без привязки только к сельскому хозяйству, и дать возможность молодежи что-то новое и интересное создать в экономике", - сказал Никитин.

По мнению Никитина, часть из тех людей, которые сегодня находятся на бирже труда, хотят открыть собственное дело. Глава государства отметил, что подобные программы поддержки в стране существуют, но их необходимо проанализировать с учетом озвученного предложения. "Надо посмотреть и проанализировать, что там [в существующих программах] происходит, может быть что-то добавить или к чему-то вернуться еще раз. Согласен полностью", - сказал Путин.