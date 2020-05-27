Российский рынок акций пошел на снижение под давлением цен на нефть

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в среду ушел в коррекционное снижение, основным поводом для которого послужила дешевеющая нефть. Индекс Мосбиржи к завершению торгов снизился на 0,47% - до 2741,02 пункта, индекс РТС - на 1,04%, до 1212,2 пункта.

На нефтяном рынке инициатива сегодня перешла на сторону продавцов. Цены на нефть марки Brent опустились почти на 3% - до $35,1 за баррель.

Вслед за нефтью слабеет и российская валюта: курс доллара на 19:30 мск подрос на 0,33% - до 71,01 рубля, курс евро - на 0,22%, до 77,9 рубля.

При этом зарубежные фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. "В Европе основные индексы к вечеру подтягивались в пределах 1,7%, однако в США после первых часов торгов Dow Jones прибавил 0,6%, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,2%", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Дешевеющая нефть отразилась и на динамике акций нефтегазового сектора. Хуже рынка выглядят привилегированные акции "Татнефти", "Лукойла" и "Новатэка". Аутсайдерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза", потерявшие 2,4%. Лучше рынка торговались "фишки" "Аэрофлота", прибавившие 4,6%.

"Акции "Аэрофлота" в лидерах роста на более мягких, чем предполагалось, требованиях по рассадке пассажиров на борту. Это позволит повысить загрузку авиарейсов", - поясняет инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

Кроме того, объявление о следующем этапе снятия ограничений в Москве поддерживает акции банков, транспортного сектора, строительства и непродовольственной розницы, смещая фокус инвесторов с бумаг сырьевых компаний, добавляет эксперт. Акции "Магнита" и Сбербанка, а также GDR "Тинькофф банка" прибавляли 2-3%.

Рынок завтра

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, в четверг, 28 мая, не исключено возобновление штурма уровней вблизи 2780 пунктов по индексу Мосбиржи, а курс доллара может сформироваться в диапазоне 70,7-72,3 рубля.

Наиболее важная макростатистика дня придет из США: данные по числу обращений на пособие по безработице за неделю, оценка ВВП за I квартал 2020 года и объем заказов на товары длительного пользования за апрель.

Ключевые для "быков" тренды все еще в силе и шансы роста преобладают, соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондвом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Фридом Финанс" ожидает закрытия индекса Мосбиржи в коридоре 2710-2760 пунктов, курс доллара может сложиться в пределах 70,8-71,7 рубля.