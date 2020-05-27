Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили дивиденды в 0,11 руб. на "преф"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции за 2019 год, на привилегированную бумагу дивиденды составят 0,11 руб., говорится в материалах банка.

Таким образом, общий объем дивидендов составит 2,2 млн руб.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июня 2020 года.

В 2018 году на выплату дивидендов были направлены рекордные 1,8 млрд рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли банка по МСФО за этот год. Выплаты производились в размере 3,71 рубля на 1 обыкновенную акцию и 11 коп. на привилегированную бумагу.

В ноябре 2018 года банк изменил дивидендную политику, решив направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО, а не по РСБУ.

Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший банк Северо-Западного региона России, входит в топ-20 банков по размеру активов. Более 50,6% акций банка принадлежит его менеджменту, 5,83% - East Capital Group, 4,83% - Европейскому банку реконструкции и развития, 2,4% - квазиказначейский пакет (на балансе самого банка), еще 36,31% - в свободном обращении.