S&P изменило прогноз по рейтингу "Сибура" на "негативный" со "стабильного"

ТАСС, 27 мая. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу "Сибура" на "негативный" со "стабильного". Об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинг компании был подтвержден на уровне "BBB-" - отмечается в сообщении.

Прогноз по рейтингу "Сибура" был изменен, так как в агентстве прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса и последовавшего снижения спроса на нефть и нефтехимическую продукцию свободный денежный поток в 2020 году будет значительно слабее, чем ожидалось ранее. Годовая выручка "Сибура" по итогам года снизится на 20-25% ниже прогноза, а прибыль - на 35-40%.

В S&P добавили, что прогноз может быть улучшен до "стабильного" в случае восстановления цен на продукцию нефтехимии в сочетании с высокой прибыльностью компании и стабильным наращиванием денежных средств. В случае медленного восстановления цен в условиях продолжительной рецессии или изменения финансовой политики, прогноз или рейтинг "Сибура" могут быть пересмотрены в сторону понижения.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работающая в различных регионах РФ и за рубежом. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 80 странах мира.