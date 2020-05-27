Эксперт: решения о цифровизации занятости создают новую реальность на рынке труда

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решения президента РФ Владимира Путина, озвученные в среду на совещании о состоянии рынка труда, создают новую реальность в области формирования трудовых отношений. Такое мнение высказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

Владимир Путин на совещании поручил проработать использование цифровых технологий в сфере оформления трудовых отношений и упростить регулирование удаленной занятости. При этом, как подчеркнул президент, нужно исходить из главного: "права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены".

"С точки зрения цифровизации сегодня приняты очень важные решения, фактически создающие новую реальность на рынке труда, которой у нас в стране до сих пор не было. Решения, которые озвучены сегодня, в первую очередь, связаны с удаленным оформлением на работу, формированием трудовых отношений. Это важные системные решения, которые рынок труда позволят развить", - сказал Песков.

Он считает, что нужно и дальше продолжать работу по развитию современных форм занятости.

"Решения, которые приняты сегодня, концентрируются внутри существующих компаний - занятость цифровизуется, но остается внутри компаний. В то же время для быстрого развития экономики, для реализации плана восстановления экономики критичным является повышение мобильности труда, возможности быстрой трудовой миграции, в том числе временных форм занятости. И здесь при соблюдении социальных гарантий, о чем сказал президент, необходимо эти формы тоже в кратчайшие сроки легализовать", - добавил Песков.