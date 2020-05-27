OneWeb планирует увеличить численность группировки до 48 тыс. спутников

ТАСС, 27 мая. Британская компания OneWeb планирует увеличить численность группировки спутников связи до 48 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

"Глобальная коммуникационная компания OneWeb, цель которой обеспечить доступом к сети интернет пользователей по всему миру, направила запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) об увеличении количества спутников в своей группировке до 48 000", - говорится в сообщении.

Как уточнили в OneWeb, такое количество спутников позволит "обеспечить гибкость в удовлетворении растущих потребностей в подключении".

В свою очередь генеральный директор OneWeb Адриан Стекель подчеркнул, что низкоорбитальные спутники должны быть частью конвергентной стратегии широкополосных сетей, чтобы "позволить прогрессивному бизнесу и государственным структурам обеспечить столь необходимую надежную связь, предложить больше путей к 5G и стать ближе к IoT (интернету вещей - прим. ТАСС) будущему".

В пресс-релизе отмечается, что спутниковые группировки на низкой околоземной орбите способны предоставлять связь в самых труднодоступных районах, в том числе в Арктике. Они могут использоваться в том числе для обеспечения охраны и безопасности, удовлетворения нужд правительства и других сегментов.

Британская компания-стартап OneWeb в марте подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса.