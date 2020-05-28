Счетная палата: рост льгот нефтяникам вдвое не привел к сопоставимому росту инвестиций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более чем двукратное увеличение предоставляемых нефтяным компаниям льгот не привело к сопоставимому росту инвестиций, а оценка эффективности принимаемых мер до настоящего времени не проводилась, говорится в отчете Счетной палаты о результатах анализа воспроизводства минерально-сырьевой РФ в 2015-2019 годах.

Как следует из отчета, отсутствие статистической информации о суммах, не поступивших в федеральный бюджет в связи со льготами, не способствует прозрачности системы налоговых расходов.

По данным Счетной палаты, в 2015-2019 годах за счет всех источников финансирования на воспроизводство минерально-сырьевой базы в целом было направлено 1,8 трлн рублей. Так, объем средств из федерального бюджета вырос с 32,1 млрд до 33,2 млрд рублей, а средств недропользователей (собственных и заемных), используемых для ведения поисково-разведочных работ, целью которых является получение прироста запасов полезных ископаемых, в 1,2 раза - с 286,8 млрд до 352,8 млрд рублей.

Несмотря на увеличение объемов инвестиций, большая их часть расходуется на разведку месторождений в районах с наибольшей концентрацией и доступностью запасов. При этом нетрадиционные и трудноизвлекаемые виды практически не изучаются.

Запасы России

Валовая ценность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых в недрах РФ в ценах мирового рынка составляет $28 трлн.

Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти - около 35 лет. Однако без учета трудноизвлекаемой нефти (65% всех запасов) этот срок не превышает 20 лет. Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами "сухого газа" существенно ниже, отмечают в Счетной палате.

Значительная часть запасов углеводородного сырья, учтенных в государственном балансе, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи, подчеркивают эксперты.

Система мер экономического стимулирования геологического изучения недр требует дальнейшего совершенствования, считают эксперты. Так, по их мнению, государственная система лицензирования в сфере недропользования нуждается в корректировке. Меры по внедрению "заявительного принципа" привлечения частного капитала в геологическое изучение недр ранних стадий пока не привели к существенным результатам. Начиная с 2014 года, открыто всего 90 новых месторождений по 19 видам ТПИ, в основном по малоценным неметаллам. Счетная палата рекомендует пересмотреть ограничения, сдерживающие распространение "заявительного принципа", при предоставлении участков недр в целях геологического изучения.

Геологическое изучение и информационное обеспечение осуществляются преимущественно за счет бюджетного финансирования, объем которого, несмотря на незначительный рост (с 32,1 до 33,2 млрд рублей), недостаточен для формирования "поискового задела". ГРР по поиску и оценке запасов не проводились в отношении 197 из 228 видов разведанных в России ТПИ, в том числе по девяти из 29 стратегических видов минерального сырья, дефицит запасов по которым покрывается за счет импорта.