Цифровую трансформацию ТЭК обсудят на онлайн-конференции Тюменского Нефтегазового форума

ТАСС, 28 мая. Темой второй онлайн конференции в рамках подготовки XI Тюменского Нефтегазового форума (ТНФ) станет "Цифровая трансформация ТЭК: от стратегии к тактике". Мероприятие пройдет в четверг, в 12:00 (мск), трансляция будет вестись на официальном сайте форума.

"Тема второй конференции - "Цифровая трансформация ТЭК: от стратегии к тактике". Цифровые технологии стремительно меняют мир, и нефтегазовая отрасль не является исключением. Очевидно, что ключевым конкурентным преимуществом сегодня является не владение активом, будь то месторождение или производство, а доступ к технологиям, которые позволяют экономически эффективно эксплуатировать его в перспективе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ТНФ.

Спикерами на мероприятии выступят заместитель генерального директора, коммерческий директор компании "Цифра" Михаил Аронсон, исполнительный директор ООО "Сибур" Василий Номоконов, вице-президент по цифровым решениям Baker Hughes в России и СНГ Антон Мельник, директор по цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Андрей Белевцев, ведущий пресейл-архитектор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Евгений Зайцев, генеральный директор АНО "Агентство развития научно-образовательных проектов" Антон Машуков, руководитель центра интеллектуального сопровождения бурения и разработки месторождений компании "Геонафт" (группа компаний "Цифра") Руслан Меликов, директор департамента цифровизации компании "Эмерсон" Сергей Мишин.

Организаторы - оргкомитет ТНФ, правительство Тюменской области и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Модератором конференции выступит директор направления "Кибербезопасность для населения" "Ростелеком-Солар" Олег Седов.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.