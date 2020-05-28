Эксперты: мобильные операторы снова начнут отказываться от безлимитных тарифов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мобильные операторы вновь станут отказываться от тарифов с безлимитным интернетом, так как это негативно влияет на рынок, а число пользователей, которым реально нужен "бесконечный" запас трафика, невелико. Такого мнения придерживаются некоторые участники рынка и опрошенные ТАСС эксперты.

Как рассказал первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев, отказ от безлимитов - тенденция по всей индустрии во всем мире. "Вся отрасль стремится выпрыгнуть из своего телекомовского состояния и начать предоставлять и другие услуги. Наличие безлимитов - минус для операторов, потому что клиентам все равно, пользоваться услугами операторов или кого-то другого, все равно трафик не считается. Прогнозирую, что через какое-то время безлимиты станут либо сильно дороже, либо просто уйдут", - сказал он в ходе онлайн-форума "Цифровые медиа и сервисы 202X".

Безлимиты, действительно, негативно влияют на рынок, считают в "Билайне", а популярность таких тарифов больше обусловлена маркетинговыми инструментами, нежели реальным размером потребления трафика. "Мы видим, что уже сейчас рынок начинает трансформироваться в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам", - отметили в пресс-службе компании.

Не так скептично настроены другие операторы. В "Мегафоне" хотя и признают, что больше половины пользователей безлимитного интернета не выходят за рамки обычных пакетов, опция все же является востребованной, и компания не планирует ее отменять.

Безлимит и вправду востребован лишь у части абонентов и является нишевым продуктом, признают в Tele2. Но текущие пакетные тарифы могут удовлетворить любые потребности клиентов в трафике. Однако при распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть, отмечают в компании.

У Yota нет планов уходить с безлимитов, подтверждает директор по продуктовому маркетингу Дмитрий Рудских. Сейчас в линейке тарифов оператора есть специальный конструктор, позволяющий самостоятельно выбрать подходящее количество минут и гигабайт и в рамках которого есть множество предложений с безлимитным интернетом.

Как запускали безлимиты, отказывались от них и снова запускали

Крупные российские операторы впервые запустили тарифы с безлимитным интернетом в 2016 году. Тогда это сделали все: "Скартел" (бренд Yota), "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС и Tele2. Однако в начале 2017 года компании уже стали отказываться от безлимитов, объясняя это тем, что потребление трафика на безлимитных тарифах не намного выше, чем на обычных, в связи с чем безлимиты избыточны и к тому же сдерживают развитие отрасли.

С августа 2018 года операторы стали снова запускать безлимитные тарифы. Почти одновременно это сделали МТС, "Билайн" и "Мегафон". На этот раз компании объясняли возвращение безлимитных тарифов спросом со стороны абонентов, которые в том числе воспринимают лимиты в интернете как искусственные ограничения, что не отвечает духу времени.

В сентябре 2018 года безлимит вернул Tele2, а летом 2019 года у Yota появился конструктор тарифов, который в том числе включал опцию безлимитного интернета.

Откажется один, за ним пойдут другие

Прошлые отказы операторов от безлимитов были продиктованы тем, что они попросту не выгодны компаниям, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Реально же эта услуга нужна единицам абонентов, которые пользуются трафиком выше средней нормы, но мешают жить своим соседям, перегружая сеть.

"Среднестатистический абонент использует где-то 10 ГБ трафика в месяц. Эта цифра каждый год увеличивается на 50-70%, а это значит, что операторы должны хранить больше информации (по закону Яровой - прим. ТАСС). Каждый год трафик увеличивается, а для этого нужны дополнительные ЦОДы, серверы - то есть дополнительные расходы", - объясняет Кусков.

Действительно, безлимиты финансово не выгодны операторам, но кто-то должен сделать первый шаг для их отмены, полагает гендиректор аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Так было всегда: сначала один, потом за ним другие. Если сейчас об этом задумывается один, то это может быть сигналом рынку. Нужен кто-то смелый, кто первым начнет отказываться", - уверен он.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, продолжает Кусков, безлимиты могут начать пропадать уже в течение 3-6 месяцев. "Сейчас операторы будут стараться всеми имеющимися средствами компенсировать выпадающие доходы от сокращения b2b-рынка, возможных корректировок b2c, когда из-за кризиса люди будут подключаться на более дешевые тарифные планы. Поэтому, очевидно, у операторов это будет одной из целей", - отмечает эксперт.

Возможно, окончательно от безлимитов некоторые операторы не откажутся - эта опция может уйти в разряд премиальных услуг, допускает Кусков. Вместе с тем, у компаний есть что предложить взамен безлимитных тарифов, объясняет Анкилов. "Видя, сколько потребляет абонент и умея это прогнозировать, ему предложат тарифы, которые будут обеспечивать нужные объемы потребления, то есть каждый себе соответствующий тариф найдет", - подытожил эксперт.