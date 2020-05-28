Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов из-за границы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов из-за границы, включив в него рейсы до 10 июня включительно. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

В общей сложности запланированы 24 рейса. Так, 28 мая состоятся рейсы Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Ташкент - Ростов-на-Дону. На следующий день, 29 мая, планируются вывозные рейсы Стамбул - Анталья - Москва, Душанбе - Москва, Франкфурт-на-Майне - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург и Париж - Москва.

На 30 мая запланировано сразу 7 рейсов. В частности, рейс Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лондон - Санкт-Петербург - Москва, Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск и Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала. Также 30 мая состоятся рейсы из Душанбе в Санкт-Петербург, из Бейрута в Краснодар и из Кишинева в Москву. График на 31 мая включает в себя рейсы из Дели в Москву, Майами - Санкт-Петербург - Москва и Афины - Москва.

В ведомстве добавили, что 2 июня состоится еще один рейс из Дели в Москву, а также рейсы Сеул - Владивосток - Москва и Мадрид - Москва. На 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу - Владивосток - Москва, 5 июня состоится рейс из Парижа в Москву, 6 и 10 июня запланированы рейсы Ташкент- Новосибирск и Каир - Москва.

В понедельник в пресс-службе Минкомсвязи сообщили ТАСС, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США (4,2 тыс.) и в Индии (4 тыс.).