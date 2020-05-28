Лавров заявил, что экономическое ненастье миру нужно пережить сообща

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мир должен объединиться, чтобы помочь поступательному восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также не допустить, чтобы экономическое ненастье наносило ущерб международному сотрудничеству. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания "Глобал таймс".

"Поражая человека, вирус бьет по коллективному хозяйственному укладу", - подчеркнул он.

Замедление деловой активности, продолжил Лавров, а также разрыв глобальных производственных цепочек стали настоящим шоком для мировой экономики. "Ей нужно помочь пережить сложный период, а впоследствии коллективными усилиями обеспечить поступательное посткризисное выздоровление. При этом не допустить, чтобы экономическое ненастье наносило ущерб международному сотрудничеству, усугубляло дефицит доверия, провоцировало новые витки конфликтности в мировых делах", - указал глава МИД.

"В идеале такая задача должна нас объединить, ведь от ее успешного решения зависит благосостояние граждан всех без исключения государств", - добавил министр.

По его словам, необходим совместный поиск новых точек роста, способных помочь преодолеть всеобщий спад. Лавров отметил, что вкладом в эту работу глобального масштаба "может стать сложение потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах".

"Именно на это ориентирована инициатива президента [России] Владимира Путина о формировании Большого евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и транспарентности, открытого для всех стран этого огромного континента, включая членов ЕврАзЭС, ШОС и АСЕАН", - отметил глава российского дипведомства. По словам министра, ее планомерное осуществление не только укрепит позитивную экономическую взаимосвязанность, повысит конкурентоспособность всех участников, но и "станет солидным заделом в деле построения пространства мира и стабильности от Лиссабона до Джакарты".