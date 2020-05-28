Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон). В Boeing констатировали, что сейчас объемы производства низкие, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции. В течение года Boeing намерена начать выпускать больше самолетов этого типа, говорится в заявлении.

В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров. С января текущего года оно было на время прекращено.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.