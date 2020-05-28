"Известия": компании могут оставить часть сотрудников на удаленной работе после пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность перевода части своих сотрудников на дистанционный формат работы на постоянной основе после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенные компании.

Как заявили изданию в пресс-службе "Газпром нефти", в компании обсуждается вариант комбинированного подхода к работе, который сочетает очный и удаленный режимы. В компании отметили, что на дистанционный формат переведено уже более 30 тыс. человек.

В "Ростелекоме" отметили, что уже перевели на работу на дому более 50 тыс. человек и сейчас прорабатывают варианты перехода на полную или частичную дистанционную занятость. В "Билайне" добавили, что из дома работают более 90% сотрудников и компания также изучает сценарии удаленной работы после пандемии.

В "Северстали" прорабатывают вариант частичного перехода на удаленный режим, однако окончательных выводов пока нет. В "Фосагро" также оценивают целесообразность перевода сотрудников домой, но коснется это только административного персонала. В "Русале" отметили, что изучат опыт дистанционной работы после стабилизации ситуации.

В X5 Retail Group изданию сообщили, что удаленная работа станет частью новых стандартов деятельности компании. Там отметили, что "на удаленку" планируется перевести не менее 30% персонала. В "Ленте" газете заявили, что также рассмотрят переход некоторых сотрудников на новую форму работы.