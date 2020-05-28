Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

"Поскольку в июне открывается крупнейший рынок в России, падение будет сокращаться. Думаю, 50% (к прошлому году) продадим точно, может быть, больше", - отметил он.

При этом дилеры не ждут ажиотажа в московских автосалонах, несмотря на то, что с 1 июня в столице будет разрешена продажа машин. "Учитывая, что ситуация с доходами и настроением ухудшилась, я бы пока серьезно на отложенный спрос точно не рассчитывал", - пояснил Мосеев.

Резкое падение продаж автомобилей, наблюдаемое с апреля, начнет сокращаться по ряду причин. "Во-первых, в Москве будут проведены продажи тех машин, которые люди заказывали, но не успели выкупить до закрытия на карантин. Плюс объем продаж увеличат машины, которые люди заказывали в течение карантина, но не выкупали, потому что этого сделать не могли физически", - рассказал президент РОАД.

Мосеев также отметил, что в апреле и мае большинство клиентов решились на дистанционную покупку автомобиля, поскольку считают этот вид транспорта самым безопасным, особенно в период пандемии. "Это тоже может поддержать спрос, но все равно без поддержки со стороны государства мы точно не вернемся к тем продажам, которые были в прошлом году", - уточнил он.

Согласно информации на сайте РОАД, продажа автомобилей сейчас разрешена в 42 российских регионах.

Крупнейшее падение

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю сбора статистических данных. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4%. При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается.

В РОАД прогнозируют сокращение авторынка РФ в мае на 50-60%.