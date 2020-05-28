Россияне на самоизоляции увеличили траты на дистанционное образование детей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жители России на фоне пандемии коронавируса в апреле - мае этого года увеличили расходы на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В апреле на самоизоляции у россиян существенно возросли траты, связанные с гаджетами и дистанционным обучением детей. Это естественно, поскольку школы и вузы заканчивали учебный год в онлайн-режиме. В частности, по сравнению с первым кварталом 2020 года, в апреле на 23% увеличились месячные расходы на аудиовизуальные товары, включая книги, фильмы и музыку, на 29% - на цифровые приложения, на 22% - на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился", - отметили в банке "Открытие".

Кроме того, расходы россиян на дистанционные школы в апреле - мае увеличились на 8%, а на коммерческие образовательные услуги в целом - на 2%. При этом расходы россиян на общеобразовательные учреждения (начальные и средние школы, колледжи и университеты) снизились на 57%. В то же время жители России существенно сократили свои траты в магазинах игрушек - на 29% по сравнению с первыми месяцами этого года.

Одновременно в мае начали резко расти накопления клиентов банка "Открытие" на будущее своих детей, в том числе на получение высшего образования. Общая сумма полисов "детских" программ накопительного страхования жизни от "Росгосстрах Жизнь" выросла более чем на 50% и вернулась к до карантинному уровню - показателю марта 2020 года, добавили в "Открытии".

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими днями период с 30 марта по 12 мая, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением тех, которые остановить невозможно - энергетика, строительство, коммунальное хозяйство.