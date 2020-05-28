Летчики смогут получать цифровую метео- и аэронавигационную информацию вместо голосовой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские летчики смогут получать цифровую метеосводку и аэронавигационную информацию вместо голосовой, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Это поможет повысить качество доставляемых данных, а, следовательно, и безопасность полетов.

Технологией уже заинтересовался "Аэрофлот" и предложил внедрить ее в 14 аэропортах России. Новый сервис D-ATIS (разработан компанией "Азимут", входящей в Ростех) был протестирован "Аэрофлотом" и еще рядом смежных компаний в аэропортах Пулково и Стригино (Нижний Новгород).

"Сейчас в российских аэропортах метеорологическая и аэронавигационная информация передается экипажам воздушных судов путем голосового радиовещания на ограниченном расстоянии - не более 300 км от аэропортов" , - пояснили в ЦТЛ.

"Сервис D-ATIS обеспечивает передачу на борт воздушного судна сводок, соответствующих международным стандартам, в цифровом виде, которые могут быть отображены на индикаторе в кабине пилотов или распечатаны на бортовом принтере. При этом данные доступны экипажам практически в любой точке мира, и пилоты могут заблаговременно подготовиться к заходу на посадку в аэропорт назначения", - пояснил руководитель рабочей группы ассоциации ЦТЛ, заместитель генерального директора "Азимут" Виктор Соломенцев. Его слова приводятся в сообщении ЦТЛ.

"Аэрофлот" направил предложение о внедрении этого сервиса в 14 крупнейших аэропортах с высокой плотностью воздушного движения, включая московский авиаузел (Шереметьево и Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково), Красноярск (Емельяново), Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Иркутск", - добавили в ЦТЛ.