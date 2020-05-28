ТПП предлагает ввести мораторий на штрафы для организаций ЖКХ из-за пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину пакет предложений в общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса, который касается поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, предлагается ввести мораторий на штрафные санкции для организаций сферы, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Ввести мораторий на применение штрафных санкций по налогам и страховым взносам, в том числе и по платежам 2019 г.", - отмечается в перечне инициатив палаты. Сроки действия моратория палата уточняет.

В обосновании говорится, что многие организации ЖКХ регулярно имеют задолженности по налогам и взносам государству. "При применении этой меры должна быть серьезная оговорка, что потом эти организации смогут платить долги с рассрочкой в период не менее года, в противном случае начнутся аресты счетов, и организации не смогут оплачивать за полученные энергоресурсы и выдавать заработную плату, так как долги будут востребованы единовременно", - указывает Катырин.

В числе других предложений палаты - "включить организации жилищной и коммунальной сфер экономики в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии", "приостановить с 1 июля 2020 действие сроком на 1 год системы штрафов, назначаемых многочисленными проверяющими организациями (Государственные жилищные инспекции, Госпожнадзор, Ростехнадзор) для управляющих организаций, ТСЖ и других, заменив штрафы рекомендациями по устранению выявленных нарушений".

Кроме того, ТПП предлагает государству субсидировать расходы на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, отложить до 2021 года увеличение тарифов на коммунальные ресурсы.

Помимо этого, предлагается компенсировать управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам, ЖСК расходы на проведение мероприятий по дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, проводимых в апреле-мае 2020 года.