Опрос: только 14% россиян считают каршеринг безопасным транспортом в условиях пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Только 14% россиян считают каршеринг безопасным транспортом в условиях пандемии, почти треть назвали ограничение работы сервиса оправданным в условиях пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса РГС банка, проведенного в мае (есть в распоряжении ТАСС).

"Только 14% россиян (16% москвичей) отнеслись к ограничениям негативно, так как посчитали каршеринг более безопасным видом транспорта по сравнению с такси, где шансы заболеть выше из-за более высокой частоты контактов водителя с пассажирами", - указано в исследовании. Среди тех, кто высказался в пользу каршеринга в качестве наиболее приемлемой альтернативы такси, практически в равной степени оказались представлены как автовладельцы, так водители без собственного авто - 53 и 47% соответственно.

24% россиян (34% москвичей) поддержали введенные властями ограничения по использованию каршеринга. Подобная мера, по мнению респондентов, сокращает количество возможностей передачи вируса.

На вопрос, "как вы относитесь к ограничениям в использовании каршеринга в текущих условиях?", ответ "мне все равно" выбрали 61% респондентов, так как либо не пользуются услугами каршеринга (43% опрошенных по России и 36% в Москве), либо используют только свой автомобиль в поездках (19% россиян и 14% москвичей).

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге был введен запрет на использование каршеринга с целью снижения каналов передачи коронавируса. С 25 мая сервис частично возобновил работу в столице: воспользоваться услугой разрешили владельцам многоразового рабочего пропуска при условии аренды авто минимум на 5 дней.

Опрос проводился с помощью онлайн анкетирования среди 1000 россиян в возрасте 18+, география исследования - города России с населением более 100 тыс. человек.