Кубанская компания начала экспорт техники для утилизации медицинских отходов

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Краснодарская компания поставила для инсинератор для утилизации медицинских отходов в Молдавию, также сейчас ведет переговоры по экспорту установок в Индию, ОАЭ и страны Латинской Америки, сообщила ТАСС заместитель директора компании "Инсипром" Юлия Ларина.

"В мае нынешнего года наша компания отгрузила инсинератор ИНСИ В-300 для медицинского предприятия, расположенного в молдавском городе Анений-Ной. Данное оборудование идеально подходит для экологичной утилизации медицинских отходов, что, в свою очередь, позволяет эффективно бороться с пандемией коронавируса. Не смотря на свои скромные габариты, ИНСИ В-300 способен утилизировать до 110 кг в час", - сказала Ларина.

Она уточнила, что компания имеет всю необходимую документацию для экспорта производимого оборудования. Также Ларина добавила, что в период пандемии активно увеличился интерес к оборудованию для кремации медицинских отходов. В данный момент компания ведет переговоры с больницами и компаниями, специализирующимися на утилизации отходов в странах Латинской Америки, ОАЭ и Индии. Кроме того, аппараты уже поставлены в Азербайджан, Армению и Казахстан.

"Предприятие динамично развивается, расширяет рынки сбыта своей продукции, пользуется краевыми мерами поддержки. Производитель регулярно представляет Краснодарский край на международных выставках, в том числе за рубежом", - добавили в региональном департаменте промышленной политики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,4 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.