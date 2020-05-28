Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи. Об этом говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, в проверку 2020 года вошла сметана 20% жирности семи торговых марок - "Пестравка", "Ростагроэкспорт", "Благода", "36 копеек", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Вологодское лето".

Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопасность продукта (группы бактерий кишечной палочки, дрожжи и плесени, сальмонеллы), а также проверили качество сметаны (содержание в ней антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и прочих компонентов) и органолептические показатели (цвет, вкус, запах и консистенция продукта).

"Рейтинг сметаны "Благода" обнулен за растительные жиры, дрожжи и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин (в следовых количествах)", - отмечается в сообщении. Кроме того, результаты исследования Роскачества показали, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Производитель мог внести их в состав с целью удешевления продукции, полагают эксперты. Этот товар является уже не сметаной, а сметанным продуктом.

В Роскачестве также сообщили о том, что сметана "Домик в деревне" сдала позиции по сравнению с предыдущим исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг). "Следы антибиотика допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно производитель ничего не нарушил. Однако, согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы", - сообщили в организации.

По данным экспертов, в товарах "Пестравка", "Вологодское лето" и "36 копеек" нарушений не обнаружено. Кроме того, подтвердили высокое качество два товара - это сметана марок "Ростагроэкспорт" и "Простоквашино".