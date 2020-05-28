Страны ЕАЭС до 1 августа представят предложения по свободному перемещению товаров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны до 1 августа 2020 года представить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров из одной страны в другую. Об этом говорится в сообщении ЕЭК по итогам заседания Совета ЕЭК.

"Совет ЕЭК поручил представить в Комиссию до 1 августа 2020 года предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров Союза с территории одной страны на другую, не имеющей общей границы ни с одним из государств-членов ЕАЭС, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб", - отмечается в тексте сообщения.

В сообщении ЕЭК говорится, что одним из препятствий для перемещения товаров на рынке стран ЕАЭС могло стать введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. "Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран Союза совместно с ЕЭК. Такое требование было включено в проект приказа "О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов", которое распространялось на страны Союза", - отмечается в тексте.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в результате консультаций с участием заместителей министров государств - членов ЕАЭС в Казахстане было принято решение о нецелесообразности введения подобного запрета.